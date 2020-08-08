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رياضة

محمود علاء ومصطفى محمد.. طلعت يوسف يعلن إيقاف مصدر الخطورة فى الزمالك

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:14 م
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أبدى طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تفاؤله بمواجهة الزمالك رغم الغيابات التي يعاني منها فريقه .

ويواجه الاتحاد السكندري الزمالك يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز.

وأكد طلعت يوسف أن لاعبي الفريق على أتم الاستعداد لمواجهة الزمالك رغم النقص العددي الكبير في صفوف زعيم ثغر .

وعقب انتهاء التدريبات اليومية عقد طلعت يوسف جلسة خاصة مع اللاعبين قام خلالها بشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الزمالك خلال مواجهة المصري .


وأعطي طلعت يوسف تعليمات خاصة لخط الدفاع بضرورة الرقابة الجيدة لمصطفي محمد مهاجم الزمالك والتركيز مع محمود علاء مدافع القلعة البيضاء  خصوصا في الركلات الركنية.

ويغيب عن الاتحاد السكندري خلال مواجهة الزمالك 8 لاعبين وهم :" اوكوي – ويلسون –سالتو " و إيقاف قائد الفريق نور السيد و إصابة اللاعبان عمرو الميدانى و أيمن غباشى و عدم مشاركة بعض اللاعبين  وفقًا للتعاقد المبرم مع نادى الزمالك  " سيسية – أحمد رفعت
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