ديلي ستار: كويكب مدمر يقترب من الأرض الشهر المقبل.. تفاصيل

كشفت صحيفة ديلي ستار، أن كويكب ضخم سيقترب من الأرض، حيث يعتقد البعض أن هذا الكويكب قد يشكل خطرًا في حال اقترابه من الارض.

وأشارت الصحيفة أنه من المتوقع أن يمر كويكب 2011 ES4 بكوكبنا في 1 سبتمبر الساعة 10:49 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2:49 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة) ، وفقًا لوكالة ناسا.





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وأوضحت الصحيفة أن الكويكب، الذي يتراوح قطره بين 22 و 49 مترًا ، سوف يطير 0.00048 وحدة فلكية (44618 ميلًا) من الأرض ، بسرعة 18253 ميلًا في الساعة.

يقع القمر على بعد 238،855 ميلًا من الأرض ، لذا فإن 2011 ES4 سوف تقترب بشكل كبير من جارنا القمر.

إنه يعتبر "كويكبًا يحتمل أن يكون خطرًا" (PHA) بناءً على معايير معينة لوكالة ناسا.