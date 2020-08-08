المركزي يسمح للبنوك بتملك أسهم شركات الدفع





وذكر خطاب موجه من طارق عامر ، محافظ البنك المركزي لرؤساء البنوك وينشر "صدي البلد" تفاصيله؛ أن تكون شركات الدفع في حكم الشركات المالية .





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وأوضح " عامر" أنه في حالة رغبة البنك في المساهمة في أي من الشركات المالية وغير المالية بنسبة 5% من رأسمالها المصدر.





وذكر " عامر" أنه ينبغي في تلك الحالة موافاة البنك المركزي قبل اتخاذ أي اجراءات فعلية للمساهمة بمدة لا تقل عن شهرين بيانات وافية عن الشركة المزمع المساهمة فيها.





كان البنك المركزي المصري في أغسطس 2004 سبق لها اصدار قرارا بحظر امتلاك البنوك لأسهم الشركات غير المالية بما يجاوز 40% من رأسمالها المصدر مع السماح بامتلاك أسهم الشركات المالية بدون حد أقصي مع وضع تعريف لتلك الشركات وفقا للقانون.