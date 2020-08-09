AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

21 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أسوان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:43 ص
صدى البلد
Advertisements
عمرو الحلواني
اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الأحد باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: أحمد عادل ومحمود حمدي وحسني فتحي وأحمد مودي وأحمد محسن وعصام صبحي ومحمد دبش وعاصم سعيد ومحمد دسوقي و محمد كناريا وصلاح ريكو وباولن فوافي وعبد الله مجدي ومحمد إبراهيم ومصطفى شبيطة ومحمد توني ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وصلاح عاشور وصلاح أمين وعمرو مرعي


وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة أسوان، وعقب نهاية المران أعلن إيهاب جلال قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لاستكمال الدوري.. إيهاب جلال يستعجل وصول محترفي المقاصة

فى مباراة ودية مثيرة .. المقاصة يتعادل إيجابيا مع بيراميدز 2/2

المقاصة يتعادل مع الإسماعيلي 1-1 وديا.. صور

المقاصة يخسر أمام إنبي وديا.. ويواجه بيراميدز الثلاثاء

ترشيحاتنا

ما بدنا نموت منفجرين.. هيفاء وهبى تفاجئ الحكومة اللبنانية بطلب

أعز أصحاب.. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية فى المصيف.. شاهد

مرصد الإفتاء يدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بالصومال

ظهور هيكل سفينة غامضة في القارة القطبية

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

فستان أزرق قصير.. درة تخطف الأنظار وتستعرض رشاقتها على إنستجرام.. شاهد

AdvertisementS

خاص..مدرب تشيكي لقطاع الناشئين الأهلي.. ومؤتمر صحفي الإثنين لتقديمه

خيانة الأصدقاء.. رسالة غامضة جديدة من تركي آل الشيخ عقب تعرضه لوعكة صحية

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن رمضان صبحي

أعتذر للعراق.. 11 تصريحا من مرتضى منصور أبرزها الزمالك سيفوز بالدورى بعد تطبيق الـ VAR

أيمن عبدالعزيزعن الطرد أمام الأهلي: ‏مقصودة ‏

موافقة مكتوبة على الاستمرار.. تطور جديد في أزمة رمضان صبحي مع هيدرسفيلد.. تفاصيل

أخبار الرياضة .. موقف رمضان صبحي .. موعد مباريات أبطال أوروبا .. وتصريحات مرتضى منصور.. وكورونا تهاجم الدوري المصري من جديد

مصطفى فتحي يطلب الرحيل عن الزمالك

أيمن عبدالعزيز: مرتضى منصور أعاد المنافسة والتوازن.. وألقاب الأهلي جاءت بالمجاملات

قرار عاجل من إيهاب جلال .. كورونا يهاجم مصر المقاصة قبل مواجهة أسوان فى الدوري غدا

صحفية مغربية: أزمة في الأهلي قبل مواجهة الوداد بـ دوري أبطال إفريقيا

أخبار الأهلي| أزمة في الوداد قبل مواجهة الأحمر.. تطور جديد في أزمة رمضان صبحي مع هيدرسفيلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان