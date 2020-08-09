21 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أسوان

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي

مصر المقاصة

21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقام

تها في الخامسة مساء غد الأحد باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري.