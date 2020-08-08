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حوادث

ضبط عاطلين بـ50 كيس هيروين بـ 15 مايو ⁦

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:15 م
صورة أرشيفية - هيروين
صورة أرشيفية - هيروين
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قسم الحوادث
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم أحمد رضوان، من القبض على عاطلين قبل ترويج كمية من الهيروين المخدر على المتعاطين بدائرة القسم.

وكشفت التحريات التي أجراها النقيب أحمد إبراهيم، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، عن قيام شابان 18 سنة من خارج المدينة بجلب كمية من الهيروين  لترويجها علي عملائهم داخل المدينة.

وعقب تقنين الإجراءات و بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 50 كيس من مخدر الهيروين ومبلغ مالي.

وتم تحرر محضر وعرضهم على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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