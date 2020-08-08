صفر كورونا.. مستشفى العزل بالغنايم تحتفل بخروج آخر حالة

سجلت مستشفي العزل بمركز الغنايم في أسيوط، والمخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، صفر إصابات منذ بداية الأزمة بعد خروج آخر حالة مصابة وتعافيه من الفيروس.





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ونجح فريق مستشفي العزل بمستشفي حميات الغنايم والذي ضم الدكتور سامح صفيان، مدير الإدارة الصحية، وجمال العطيفي، مشرف مكافحة العدوي بمستشفى العزل، ورشاد طايع، المدير المالي والإداري بالمستشفى، ومرفت سالم، مشرفت التمريض بالعزل، والأطباء وأعضاء الفريق الطبي بالمستشفي في تقديم الرعاية الصحية للمرضي خلال فترة الحجز.





وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، في تصريحات صحفية له، إن نسب الإصابات بفيروس كورونا ضعيفة وفي تناقص مستمر حيث وصلت نسب الإشغال داخل المستشفيات المخصص لعزل وعلاج مصابي كورونا لأقل من 50% .









وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تقرر غلق مقر مستشفى العزل بالمدن الجامعية بأسيوط، وذلك بعد خروج آخر المتعافين من المستشفى بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية وتماثلهم للشفاء وخلو المستشفى من المصابين.





وأكد "زين" تكثيف مديرية الصحة لجهودها في التوعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت والمستشفيات، بجانب تقديم الرعاية الطبية لحالات العزل المنزلي.



