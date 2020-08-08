لبنان عند مصر حاجة كبيرة جدا.. سيد علي: يا ريت العالم كان سمع كلام السادات في 76.. فيديو

أشار سيد علي إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قال منذ العام 1976، قولته الشهيرة: "ارفعوا أيديكم عن لبنان".





وأضاف سيد علي، خلال تقديم برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء السبت، أن العالم لو استمع إلى السادات؛ لكان لبنان أغنى وأجمل دول العالم.





واستنكر ما يحدث في لبنان، قائلا: إن العالم كله لعب في لبنان إلاّ مصر.





وأبدى سيد علي، استيائه من أن يكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هو الرئيس الأول الذي تطأ قدمه لبنان ، في ظل الكارثة التي يمر بها: "كان منظر مهين".





وأكد سيد على ، أن مصر كانت موجودة بقوة منذ اللحظة الأولى للأحداث الأليمة التي يمر بها لبنان، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى تعليمات بضرورة توافر أي شيء يحتاجه لبنان: "لبنان عند مصر حاجة كبيرة جدًا".





يذكر أن مصر أقامت جسرا جويا، قدمت فيه مواد طبية، فضلا عن تقديم مواد غذائية ومواد إعادة مرفأ بيروت.