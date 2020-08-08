قيادي بمستقبل وطن: مجلس الشيوخ يحقق التفاعل الإيجابي بين مختلف الآراء

قال عبدالرحيم كمال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إنه يتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة إقبالا ملموسا من جانب المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين مقارنة بانتخابات مجلس الشورى سابقًا، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو وعى المواطن المصرى وشعوره بالمسئولية الوطنية في هذه الفترة، فضلا عن أهمية تشكيل الغرفة الثانية للبرلمان المصرى في هذه الفترة.



وأضاف «كمال»، في تصريح له اليوم، أن البرامجد الانتخابية حاليا أصبحت برامج حزبية ولم يعد هناك برامج أفراد لأن البرنامج الحزبي هو المضمون تنفيذه بحكم العمل الجماعي، ولكن هناك مشاكل داخل محافظة البحر الأحمر في العديد من القطاعات التي تلزم بضرورة إدخال تعديلات علىها مثل قوانين الإرشاد السياحي، والثروة السمكية، وقطاع البترول، بجانب إقامة منطقة حرة بمدينة سفاجا، وسرعة تنفيذ مشروع المثلث الذهبي للتعدين.



وأشار إلي أن وجود مجلس الشيوخ يسهم في تحقيق التفاعل الإيجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم واستقرار الحياة السياسية، ومرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني.



ودعا «كمال»، جموع الشعب المصري، بالمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومي 11 و12 أغسطس الجاري، والتعبير عن رؤيتهم بكل نزاهة وشفافية وأختيار الكوادر الأصلح للقيام بدورها داخل المجلس.