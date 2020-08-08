د. ابتسام الماحى تكتب: عدد ساعات النوم وفقدان الوزن

اثبتت الدراسات العلمية انه توجد علاقة طردية بين النوم جيدا وفقدان الوزن حيث كلما نمت عدد ساعاتك المحددة من ٦- ٨ ساعات يوميا زاد معدل حرق السعرات الحراريه وفقدانك للوزن.





وهناك ٥ طرق سحرية تساعدك على النوم جيدا وبالتالى على زيادة معدل الحرق :-

١- تناول الحبوب الكاملة حيث تحتوى على البروتين والالياف ومضادات الأكسدة ومعادن من زنك وحديد وماغنسيوم الشوفان والذرة والارز البنى ومن الطجين الابيض والخبز الابيض والارز الابيض تملا المعدة ولاتشعر بالجوع ( الثيامين وحامض الفوليك والحديد ) ٠

٢- لاتتناول اى طعام بعد السابعة مساءا واذا شعرت بالجوع فتناول وجبه خفيفه كوب زبادى قليل الدسم عليه عين جمل مقطع او طبق حبوب الشوفان مع اللبن خالى الدسم او توست مع زبد الفول السوداني ٠

٣- اختار وجبة خفيفة من الكربوهيدرات والبروتين والكالسيوم تعتبر منتجات الالبان مهمة لتحفز على النوم حيث المخ يستخدم الكالسيوم مع التربتوفان لتصنيع الميلاتونين المسبب للاحساس بالنعاس اما الكربوهيدرات اما يضاف للبن يعمل على تهيئة الجسم بانتاج هرمون السيرتونين للشعور بالنوم الهادئ وينصح ان تكون الوجبه قبل النوم لاتزيد عن ٢٠٠ سعر وان تكون خالية من الشطة٠

٤- تجنب تناول البروتينات قبل النوم حيث انها محفزه لانتاج الانسولين اللى يساعد على تنظيف مجرى الدم من الاحماض الامينيه التى تنافس مع الحمض الامينى تربتوفان اللى يساعد الجسم على تصنيع السيرتونين والميلاتونين يساعد.

على النوم ( بعكس لو لم يوجد الكربوهيدرات فقد يؤدى لاضطراب النوم لافراز التيروسين ٠

٥- تجنب تناول الأطعمة المنبهه قبل النوم مثل الاطعمة الحارة صلصة الطماطم والمشروبات الحمضيه والشيكولاته والاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والمقلية التى تحتوى على بصل وثوم ونعناع والمشروبات التى تحتوى على الكافيين المنشط للجسم٠