انتشار أسماك مميتة على شواطئ بريطانيا.. صور





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن المستشفيات في بريطانيا استقبلت عدد كبير من حالات اللدغات بمادة سامة ادت إلى إرتفاع ضغط الدم وحالة تسمم.





وذكرت الصحيفة أن سمكة غريبة انتشرت بالقرب من الشاطئ في بريطانيا ذات زعانف غريبة الشكل بها شوك سام يلدغ المصيفين أثناء وجودهم في الماء.





جدير بالذكر أن الأطباء أشاروا إلى أن اللدغات التي تتسبب فيها الأسماك أدت إلي انتفاخ في الحلق الذي قد يتسبب في ضيق في التنفس والموت فجأة.



عثر سياح في بريطانيا على أنواع من الأسماك المميتة المنتشرة بالقرب من الشاطئ في اكثر من مكان على السواحل البريطانية التي تسببت في لدغات كثيرة للمصيفين.