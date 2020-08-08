الإعلاميين تعقد اجتماعا استعدادا لمتابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ

عقد مجلس ادارة نقابة الاعلاميين اليوم السبت، اجتماعيا برئاسة الذكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين واتخذ المجلس عدة قرارات بشأن متابعة التغطية الاعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ منها الاتي:
تشكيل غرفة عمليات لمتابعه وتسهيل عمل الاعلاميين فى اللجان الانتخابية برئاسة محجوب سعده سكرتير عام النقابة وعضوية كل من:
1- الاعلامى خالد فتوح عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق
2- الاعلامية سهام صالح وكيل النقابة
3- الاعلامى ايمن عدلى عضو المجلس
4- الاعلامية ريهام ابراهيم هضو المجلس
كما اتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة رصد اداء الاعلاميين اثناء تغطيتهم لانتخابات برئاسة الاعلامية نادية مبروك عضو المجلس وعضوية كل من :
1- د هويدا مصطفى عميدكلية اعلام القاهرة
2- د جيهان يسرى استاذ الاعلام بجامعه القاهرة
3- ا.د حسن على استاذ الاعلام جامعة قناة السويس
4- المخرج محمد عفيفى الهيئة الوطنية للاعلام
5- احمد عادل مقررًا للجنة ..
وفى نهاية الاجتماع أكد مجلس النقابة ثقته فى الاعلاميين المصريين المصرح لهم بتغطية الانتخابات الالتزام بالمهنية الاعلاميه وميثاق الشرف الاعلامى ومدونة السلوك المهنى حتى نقدم صورة مشرفه امام العالم عن هذا الاستحقاق التشريعى والعرس الديمقراطى الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية والقادمة.