AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الإعلاميين تعقد اجتماعا استعدادا لمتابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:28 م
نقيب الإعلاميين
نقيب الإعلاميين
Advertisements
حمادة خطاب
عقد مجلس ادارة نقابة الاعلاميين اليوم السبت، اجتماعيا برئاسة الذكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين واتخذ المجلس عدة قرارات بشأن متابعة التغطية الاعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ منها الاتي:

تشكيل غرفة عمليات لمتابعه وتسهيل عمل الاعلاميين فى اللجان الانتخابية برئاسة محجوب سعده سكرتير عام النقابة وعضوية كل من:

1- الاعلامى  خالد فتوح عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق 

2- الاعلامية  سهام صالح وكيل النقابة 

3- الاعلامى  ايمن عدلى عضو المجلس 

4- الاعلامية  ريهام ابراهيم هضو المجلس 

كما اتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة رصد اداء الاعلاميين اثناء تغطيتهم لانتخابات برئاسة الاعلامية نادية مبروك عضو المجلس وعضوية كل من : 

1- د  هويدا مصطفى عميدكلية  اعلام القاهرة 

2- د جيهان يسرى استاذ الاعلام بجامعه القاهرة 

3- ا.د حسن على استاذ الاعلام جامعة قناة السويس 

4- المخرج  محمد عفيفى  الهيئة الوطنية للاعلام 

5- احمد عادل مقررًا للجنة ..

وفى نهاية الاجتماع أكد مجلس النقابة ثقته فى الاعلاميين المصريين المصرح لهم بتغطية الانتخابات الالتزام بالمهنية الاعلاميه وميثاق الشرف الاعلامى ومدونة السلوك المهنى حتى نقدم صورة مشرفه امام العالم عن هذا الاستحقاق التشريعى والعرس الديمقراطى الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية والقادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلغاء قرار منع ظهور ريم البارودي.. نقابة الإعلاميين تمنح تصاريح العمل لـ3 من الموقوفين

بعد تقدمهم بأوراقهم لنقابة الإعلاميين.. الأعلى للإعلام ينهى أزمة مذيعات قناة النهار

طارق سعدة: حريصون على التواصل المستمر مع الهيئات الإعلامية

رئيس الهيئة الوطنية يعلن المعايير الصحفية والإعلامية لانتخابات الشيوخ.. وجبر يؤكد دور ماسبيرو الريادي..الشوربجي: المجلس سيسهم في تحقيق الاستقرار.. صور

المنتدى الإعلامي عن التغطية المهنية لانتخابات الشيوخ.. رؤساء الهيئات الإعلامية يضعون ضوابط ومحاذير للمؤسسات والأفراد

الأعلى للإعلام يحذر: عقوبات مشددة للنقل من السوشيال في انتخابات الشيوخ

ترشيحاتنا

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن رمضان صبحي

أحمد حسن ينشر صورة مع نجله.. شاهد

على الأغانى الأجنبية.. هند عبد الحليم ترقص بحفل زفافها.. شاهد

فستان أزرق قصير.. درة تخطف الأنظار وتستعرض رشاقتها على إنستجرام.. شاهد

تحديد هوية المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب وضبطهم خلال ساعات

لبنان عند مصر حاجة كبيرة جدا.. سيد علي: يا ريت العالم كان سمع كلام السادات في 76.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احرصوا على تناوله.. نوع من الفيتامينات يحمي من الدوخة

فستان أزرق قصير.. درة تخطف الأنظار وتستعرض رشاقتها على إنستجرام.. شاهد

شاهد | الصور الأولى لحفل زفاف هند عبد الحليم