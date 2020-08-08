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رئيس وزراء لبنان السابق: المسئولون فى بلادى لا يستعملون عقولهم..فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:41 م
صدى البلد
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أسامة علي
علق فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان السابق، على تقديم بعض المسؤولين والبرلمانيين استقالاتهم نتيجة الأحداث التى تمر بها لبنان مؤخرا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم، فى ظل الظروف الراهنة على المسؤولين التبصر والتروي قبل اتخاذ اى اجراءات، معقبا:" استقالة المعارضة، وعدم استقالة الموالين يجعل المجلس النيابى اعرج".

وتابع رئيس وزراء لبنان السابق قائلا: المسئولين فى بلادى لا يستعملون عقولهم.

ولفت فؤاد السنيورة، إلى أن المشكلة هى أن سلسلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية، سبقت انفجار مرفأ بيروت- وتسببت في تدهور الأوضاع داخل لبنان.

واستطرد السنيورة: إن ما نراه اليوم هو نتيجة غضب الشعب اللبناني لما يشعره من ازدراء من السياسيين القائمين على الأوضاع في لبنان.
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