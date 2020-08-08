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"لبنان معندهاش كبير".. السنيورة: الإصلاحات في لبنان ضرورة لابد منها.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:51 م
لبنان
لبنان
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إبراهيم القادري
قال فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني السابق، إن المشكلة في لبنان هو ان هناك استعصاء قديم على الإصلاحات وبالتالي هناك عدم قبول بالإصلاحات التي تحتاجها لبنان.

وأضاف فؤاد السنيورة خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن، أن الإصلاحات في لبنان لابد منها حتي يكون هناك حوكمة صحيحة وهذا لأن الفساد في لبنان هو فساد سياسي.

وأوضح فؤاد السنيورة، أن هناك انهيارا في ثقة اللبنانيين تجاه حكومتهم ورئيس جمهوريتهم وهذا الانهيار يؤدى الى تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتابع: أن الانفجار الذى حدث كان بسبب مادة الأمونيوم وهذه المواد دخلت الى لبنان بطريقة مريبة لانها تستعمل لإنتاج المتفجرات.

واكمل: أن الشارع اللبناني به غضب شديد وهناك مشكلة هي أن لبنان معندهاش كبير. 
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