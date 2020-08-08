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ساويرس يرد على منتقديه بعد تبرعه بمليون دولار للبنان: "الناس سيئة النية بصورة مزعجة"

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:05 م
ساويرس
ساويرس
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عبد الخالق صلاح
علق المهندس نجيب ساويرس على الانتقادات التي طالته بسبب تبرعه بمليون دولار للبنان بعد تفجير مرفأ بيروت، قائلًا "كل واحد حر في فلوسه، وبعدين مافيش حد يعرف أنا بعمل إيه لبلدي، دي كارثة شردت 300 ألف واحد في بيروت، يعني الواحد ما يعملش خير غير في بلده".

وأكد ساويرس من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تأذي لبنان مثلما فعلت إيران وسوريا، وتعتبر أقرب دولة للبنان هي مصر.

 وعلق: "الناس سيئة النية بصورة مزعجة، في حد علق على تبرعي بالقول بإن أضع عيني على إعادة تعمير لبنان بعد تدمير مرفأ بيروت".

واختتم ساويرس: "في ظل جائحة كورونا لم أسرح أى عمالة أو حتى أخفض مرتبات، وتم تطهير وتعقيم كل المكاتب والتكييفات، وكل موظف لابد أن يدخل بالكمامة وهناك تباعد بين المكاتب نحو 2 متر".
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