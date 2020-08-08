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أخبار العالم

لائحة اتهام بحقه.. 10 آلاف متظاهر يطالبون برحيل نتنياهو

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
يتظاهر أكثر من 10 آلاف شخص، اليوم السبت، في أنحاء إسرائيل ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مطالبين برحيله بسبب لوائح الاتهام الموجهة له، وفشله في إدارة فيروس كورونا.

وتستمر موجة المظاهرات في إسرائيل للاسبوع الرابع على التوالي بجميع أنحاء البلاد مطالبة باستقالته، فيما يزداد عدد المشاركين أسبوعًا بعد الآخر.

وارتدى المتظاهرون ازياء تشبه ملابس الكائنات الفضائية في افلام الخيال العلمي، ردا على تصريحات نجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو، الذي قال إن المتظاهرين الذين ينامون أمام مقر رئاسة الحكومة ما هم إلا كائنات فضائية غريبة ولا يمثلون الإسرائيليين.

وقال متظاهرون من أعضاء جماعة أصحاب الرايات السوداء إن الشرطة اطلقت عليهم قنابل الغاز المسيلة للدموع، وتجري الشرطة تحقيقات حول ما قاله المتظاهرون.

وبحسب صحيفة "هاآرتس" رفع المتظاهرون لافتات تهدد نتنياهو بأنه سيكون هدف الاغتيال السياسي القادم، وأن الأمر مجرد وقت ليس أكثر لحين حدوث ذلك.
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