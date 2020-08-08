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برلمان

غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب تبدأ تسليم تصاريح المتابعة لانتخابات الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:19 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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عبد الرحمن سرحان
بدأت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تسليم تصاريح المتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ، للمتابعين المسجلين لدى التنسيقية، والحاصلين على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

جاء ذلك، ضمن خطة غرفة العمليات المركزية للعمل على تغطية أوسع نطاق من خلال متابعيها على الأرض يومي تصويت المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ.

وكانت غرفة العمليات المركزية قد حددت خطتها لإدارة يومي التصويت وتغطية كافة محافظات الجمهورية سواء كان ذلك من خلال المتابعين المسجلين لدى موقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أو من خلال التعاون مع المؤسسات الإعلامية الأخرى وكذلك منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية، وكذلك المجالس القومية المتخصصة.

وتسعى غرفة العمليات المركزية لضمان تطبيق كافة المعايير الدولية المتعارف عليها في إدارة الانتخابات، والعمل على تحقيق النزاهة والشفافية الكاملة في العملية الانتخابية.
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