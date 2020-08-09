سواري الموت.. حياة المواطنين في خطر بسبب تهالك أعمدة الكهرباء في البحيرة.. صور

شهدت محافظة البحيرة ، تكرار حوادث سقوط أعمدة الإنارة في العديد من المدن والقرى خلال هذا الأسبوع ، بسبب عدم صيانتها بصفة مستمرة، مما أدى إلى سقوطها علي المواطنين وحدوث إصابات .





و في نفس السياق أعرب إبراهيم خليل، أحد المتضررين من أهالي عزبة منشأة صالح التابعة لقرية الابعادية مركز دمنهور عن غضبه : " أهالي العزبة تعيش في حالة من الرعب و الفزع بسبب تهالك أعمدة الإنارة و تكرار حوادث سقوطها علي المواطنين في الشوارع، بالإضافة إلى مصرع العديد من أهالي القرية و نفوق الكثير من الحيوانات اثر صعقة كهرباء"





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أوضح خليل أن جميع أعمدة الإنارة المتواجدة في القرية متهالكة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى أن الأسلاك جميعها محترق بسبب زيادة الأحمال مما تسبب في حدوث ماسة كهربائي بصفة مستمرة، مؤكداً أن هذه الأعمدة لم تتلق أي صيانة من الشركة منذ تركيبها.





ناشد خليل محافظ البحيرة ورئيس شركة الكهرباء بالبحيرة، بسرعة إصلاح و صيانة أعمدة الإنارة وصلاحيتها للتشغيل قبل سقوطها علي المواطنين أو إصابتهم بصعق كهربائي.





كما شهدت مدينة دمنهور، الخميس الماضي سقوط عمود إنارة في شارع أحمد عرابي، أدي إلي تهشم واجهة محل أحذية وكسر ماسورة مياه.





و قال محمد سعيد، أحد سكان المنطقة : " أن الأهالي قدمت العديد من الشكاوى إلى مجلس المدينة وشركة الكهرباء منذ بداية فصل الشتاء صيانة الأعمدة خوفاً من سقوطها علي المواطنين و لكن جميع الشكاوي لم يتم الرد عليها أو الاستجابة لها حتى الآن"، لافتاً إلى أن هذا الشارع من أهم الشوارع في مدينة دمنهور و يجمع العديد من المؤسسات الخدمية.





و أشار إلي أن لافتات الدعاية الانتخابية المعلقة على الأعمدة ساعدت في سقوط العمود ، مؤكداً أن المواطنين قامت بتحذير أصحاب الدعاية الإنتخابية بعدم تعليق لافتات على هذه الأعمدة خوفاً من سقوطها و لكن لم يتم الاستجابة منهم أيضا.





ويتسأل أهالي شارع عربي بمدينة دمنهور، عاصمة محافظة البحيرة، أين المسؤولين من تنفيذ تعليمات و توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليف المسئولين بالتواجد الميداني في الشوارع لمتابعة شكاوى ومشاكل المواطنين والعمل على حلها ؟!.