كاذب.. أحمد موسى مهاجما أحمد منصور: عبد أردوغان وتميم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن احد عناصر جماعة الاخوان الإرهابية أحمد منصور خرج ليتحدث عن انفجار مرفأ بيروت والتمجيد في أردوغان والاحتلال العثماني لـ لبنان، وهذا أمر غير صحيح بالمرة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" جماعة الإخوان يحبوا أن يكونوا عبيد تحت اقدام تميم وأردوغان ".





وتابع أحمد موسى:" الإرهابي أحمد منصور يحب الذل، واي اخواني يحب ان يكون عبد ".





وأكمل :" الإخواني لا يعرف الحرية على الإطلاق ويحب من يعمل معه ".





واضاف:" ما كتبه احمد منصور إجرام يحاسب عليه ، وأحمد منصور كاذب،





وشن مستخدمي السوشيال ميديا هجوم شرس عليها نتيجة ما كتبه من تمجيد في الاحتلال العثماني".



