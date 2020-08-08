محمد على خير: مطالبة بعض اللبنانيين بعودة الانتداب الفرنسى كُفر بالوطنية

قال الإعلامى محمد على خير، إن نزول اللبنانيين اليوم، هو نزول بلا عودة، لأنهم نزلوا وتظاهروا قبل عدة شهور، ولم يحدث شيء، وفى نفس الوقت، سفيرة لبنان فى الأردن، تعلن استقالتها، لأنها ترى أن الحال أصبح شديد الفجور، فشاركت المواطنين.





وتابع خير، خلال برنامج "المصرى أفندى" على القاهرة والناس، محافظ بيروت داخل المستشفى يتلقى العلاج، هذه هى الأجواء، وما جعل اللبنانيين ينزلون الشوارع، هو حديث ميشال عون، وحديث حسب الله ، وهو ما أغضب اللبنانيين، فهم يدفعون التهم عن أنفسهم، ويرفضون تشكيل لجنة دولية للتحقيق.





وأضاف خير، اللبنانيون يعلقون المشانق للرئيس اللبنانى وحسن نصر الله، فهم يشعرون أنهم بلا وطن، كيف يعود اللبنانون لمنازلهم وهم لا يجدون طعامهم وشرابهم، ومن حقى كعربى أرسل للمواطن اللبنانى، تحذيرا لعدم التعدى على المنشآت الحكومية، لأنها ليست ملكا للوزراء، ولا تجعلوا أحدا يستفزكم، فمطالبة البعض بتدخل فرنسا هو كُفر بالوطنية.





وأشار إلى أن لبنان الآن واحد، بين المسيحى والدرزى، والسنى والشيعى، فيجب أن يتولى المسئولية من هو الأكفأ، وليس على أساس طائفى، لابد أن تتصدر الكفاءة.