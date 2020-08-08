دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة برشلونة ونابولي حدادا على ضحايا مرفأ بيروت

وقف لاعبو فريقي برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، دقيقة حدادا على أرواح ضحايا مرفأ لبنان بالعاصمة بيروت، علي ملعب كامب نو مساء اليوم السبت، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز والعبور للدور ربع النهائي، واستكمال مشواره في البطولة التي تمثل الفرصة الأخيرة له للتتويج بأي لقب هذا الموسم، بعد خسارة كل الألقاب المحلية.



