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رياضة

دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة برشلونة ونابولي حدادا على ضحايا مرفأ بيروت

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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أحمد هاني
وقف لاعبو فريقي برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، دقيقة حدادا على أرواح ضحايا مرفأ لبنان بالعاصمة بيروت، علي ملعب كامب نو مساء اليوم السبت، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز والعبور للدور ربع النهائي، واستكمال مشواره في البطولة التي تمثل الفرصة الأخيرة له للتتويج بأي لقب هذا الموسم، بعد خسارة كل الألقاب المحلية.

برشلونة يدخل بأفضلية نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت بملعب سان باولو بإيطاليا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ففوز البارسا بأي نتيجة يعني تأهله لدور ربع النهائي، وكذلك التعادل السلبي، لكن برشلونة يعاني في أكثر من شيء متعلق بالمباراة.

الفريق يغيب عنه العديد من اللاعبين، بدءًا من خط الدفاع إلى خط الهجوم، وهم صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي للإصابة، سيرجيو بوسيكيتس وأرتورو فيدال للإيقاف، أرثور ميلو لتمرده على الفريق، الفريق سيلعب المباراة بدون 3 من أهم لاعبي خط الوسط.. فقط فرانكي دي يونج هو الناجي الوحيد والذي سيحمل على عاتقه مهمة قيادة خط الوسط.
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