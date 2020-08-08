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أحمد موسى: مصر رسمت الحدود البحرية مع اليونان وأردوغان شعر بالجنون.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:16 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تبحث عن حقوقها  بالقانون الدولي، ووقعت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  جميع اتفاقيات مصر تتم بموجب اتفاقية الامم المتحدة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى: أن "تركيا لم تنضم لاتفاقية الأمم المتحدة ولا يجوز لها الاتفاق مع اي دولة لترسيم الحدود البحرية معها ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  مصر وقعت الاتفاق مع اليونان وأردوغان شعر بالجنون بعد علمه بالاتفاقية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن "مصر تبحث عن ثرواتها في كل مكان لتحقيق مصالح الدولة المصرية".
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