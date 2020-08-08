أحمد موسى: مصر رسمت الحدود البحرية مع اليونان وأردوغان شعر بالجنون.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تبحث عن حقوقها بالقانون الدولي، ووقعت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن جميع اتفاقيات مصر تتم بموجب اتفاقية الامم المتحدة.





وأكد الإعلامي أحمد موسى: أن "تركيا لم تنضم لاتفاقية الأمم المتحدة ولا يجوز لها الاتفاق مع اي دولة لترسيم الحدود البحرية معها ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مصر وقعت الاتفاق مع اليونان وأردوغان شعر بالجنون بعد علمه بالاتفاقية ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن "مصر تبحث عن ثرواتها في كل مكان لتحقيق مصالح الدولة المصرية".