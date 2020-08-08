كيف تكتشف التلاعب في عداد السيارة؟











- فحص المقصورة الامامية جيدا لأن في حالة وجود علامات،فيها فهذا يعني أن هناك تلاعب حدث في أعداد الكيلو مترات بالسيارة .



-يجب إلقاء نظرة على الدواسات سواء الخاصة بالوقود أو الفرامل ، والسبب أن الدواسات المتهالكة تثير الشك بعدد الكيلو مترات الموجود في العداد ، وهذا أيضا يؤكد أن هناك تلاعب .



-إذا وجدت تمزقات في كسوة مقاعد السيارة، وخصوصا الخاصة بقائد السيارة والراكب الأمامي فيدل ذلك على ان هذه السيارة تم استخدامها لفترات طويلة .



-تهالك الإطارات يعني بإن السيارة سارت على الأقل لمسافة 50 ألف متر ، وإذا وجدت بالفعل ، فيدل ذلك على أنها سارت من 10 إلى 20 الف كيلو فقط ومن حقك الكشف على العداد عن متخصص أو فني سيارات .





في هذا التقرير نقدم 5 علامات تكشف وجود التلاعب في العداد - فحص المقصورة الامامية جيدا لأن في حالة وجود علامات،فيها فهذا يعني أن هناك تلاعب حدث في أعداد الكيلو مترات بالسيارة .-تهالك الإطارات يعني بإن السيارة سارت على الأقل لمسافة 50 ألف متر ، وإذا وجدت بالفعل ، فيدل ذلك على أنها سارت من 10 إلى 20 الف كيلو فقط ومن حقك الكشف على العداد عن متخصص أو فني سيارات .

الكثير من أصحاب السيارات لا يستطيع كشف وجود أي تلاعب، في عداد الكيلو مترات في السيارة خاصة عند شراء السيارات المستعملة.