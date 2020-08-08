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سيارات

كيف تكتشف التلاعب في عداد السيارة؟

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:25 م
عداد السيارة
عداد السيارة
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أماني نوار
 الكثير من أصحاب السيارات لا يستطيع  كشف وجود أي  تلاعب، في عداد الكيلو مترات في السيارة  خاصة عند شراء السيارات المستعملة.

في هذا التقرير نقدم 5 علامات تكشف وجود التلاعب في العداد .


-  فحص المقصورة الامامية جيدا لأن في حالة وجود علامات،فيها فهذا يعني أن هناك تلاعب حدث في أعداد الكيلو مترات بالسيارة .

-يجب إلقاء نظرة على الدواسات  سواء الخاصة بالوقود أو الفرامل ، والسبب أن الدواسات المتهالكة تثير الشك بعدد الكيلو مترات الموجود في العداد ، وهذا أيضا يؤكد أن هناك تلاعب .

-إذا وجدت تمزقات في كسوة  مقاعد السيارة، وخصوصا الخاصة بقائد السيارة والراكب الأمامي فيدل ذلك على ان هذه السيارة تم استخدامها لفترات طويلة .


-تهالك الإطارات يعني بإن السيارة سارت على الأقل لمسافة 50 ألف متر ، وإذا وجدت بالفعل ، فيدل ذلك على أنها سارت من 10 إلى 20 الف كيلو فقط ومن حقك الكشف على العداد عن متخصص أو فني سيارات .


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