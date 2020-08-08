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حوادث

الصدفة تنقذ أسرة مؤرخ قنائى انهار منزلهم

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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يوسف رجب
تسببت الصدفة فى انقاذ أسرة الباحث والمؤرخ القنائى بحبح الحباظى، من الموت تحت أنقاض منزلهم بقرية دندرة فى محافظة قنا، الذى انهار مساء اليوم السبت، أثناء تواجدهم خارج المنزل.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بانهيار منزل فى قرية دندره، مبنى من الطوب اللبن ومكون من طابقين، دون أن يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.

تبين أن المنزل ملك لـ بحبح فكرى الحباظى" كاتب و مؤرخ" يقيم به مع 5 من أفراد أسرته، و أسفر الإنهيار عن تلف محتويات المنزل التى سقطت تحت أنقاض المنزل المنهار.

قال بحبح الحباظى، إن المنزل انهار على كل محتويات المنزل و أكثر من 2000 كتاب حصيلة رحلة طويلة من البحث و التعب من أجل التأريخ و التوثيق للأحداث التى شهدتها قنا و صعيد مصر عبر العقود الأخيرة، فضلا عن التأريخ لأهم الشخصيات العامة والبرلمانية التى عاشت فى قنا و الصعيد.

و أضاف الحباظى، بأن أسرته كلها كانت خارج المنزل أثناء انهيار المنزل، بعضهم فى عمله والآخرون لدى أقاربهم، ما أدى إلى نجاتهم من الوقوع تحت أنقاض المنزل.

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الصدفة تنقذ أسرة مؤرخ قنائى انهار منزلهم
الصدفة تنقذ أسرة مؤرخ قنائى انهار منزلهم
الصدفة تنقذ أسرة مؤرخ قنائى انهار منزلهم
الصدفة تنقذ أسرة مؤرخ قنائى انهار منزلهم
الصدفة تنقذ أسرة مؤرخ قنائى انهار منزلهم
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