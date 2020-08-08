متحدث جيش الاحتلال: الزعيم عادل إمام الممثل الأقرب إلى قلبي

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام العربية، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الزعيم عادل إمام هو أقرب ممثل عربي إلى قلبه، لافتا إلى أن الزعيم يمثل قيمة مصرية وعربية وفنان له دور في تعزيز الثقافة المصرية والعربية.





وأشار أدرعي إلى أن المثل العربي المفضل إليه هو ضربني وبكى وسبقني واشتكى.





ورد المغردون العرب على تغريدة أدرعي بالتأكيد على غضبهم من محاول أدرعي المستميته التطرق إلى الفنانين المصريين والعرب لاستفزازهم، ونشروا صورا للزعيم عادل إمام وعلقوا عليها "هاتولي سم اشربه مش عاوز اسمع الكلام ده"، فيما وضع آخرون عبارات: "هل تعلم أن الفنان عادل إمام يكره دويلتكم كره العما؟" و"الولية دي والنبي لاضربها على بقها" في إشارة إلى أفيخاي أدرعي.







