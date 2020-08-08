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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. بيريسيتش يحرز الهدف الثاني لبايرين ميونخ في شباك تشيلسي

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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عمر سلامة
إنتهت أول 25 دقيقة من لقاء بايرن ميونخ و تشيلسي، بتقدم الفريق البفاري، بهدفين مقابل لا شىء، فى المباراة المقامة على ملعب أليانز أرينا، وفي إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف الأول عن طريق المهاجم ليفاندوفسكي، في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء.

وجاءت كرة خطرة عن طريق بيريسيتش الذي ارسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء شتتها زوما برأسه ولكن وصلت لجوريتزكا على حدود المنطقة فسددها بشكل اكروباتي خارج الملعب.

ثم عزز البايرن النتيجة وأحرز الهدف الثاني عن طريق بيريسيتش ليكون الهدف الثاني،  في الدقيقة الخامسة والعشرين من زمن الشوط الأول.

وتمكن بايرن ميونيخ من حسم مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج بثلاثية نظيفة، سجلها كل من سيرجي جنابري بواقع هدفين، إضافة إلى هدف سجله روبرت ليفاندوفسكي.

وينتظر الفائز من هذه المواجهة في ربع النهائي، الفائز من مواجهة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي التي تقام في نفس التوقيت.
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التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ و تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

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