محافظ بيروت: المدينة المنكوبة تتدمر بيد أبنائها.. فيديو

قال القاضي مروان عبود، محافظ بيروت، إن بيروت تدمرت منذ أيام بسبب انفجار المرفأ، واليوم تدمرت بفعل أبنائها وهذا أخطر.

وأضاف القاضي مروان عبود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن مظاهرات تجري الآن في لبنان، والشعب اللبناني غاضب جدا.

ونوه محافظ بيروت إلى أن هناك حاليا حالة من الاعتداءات على المؤسسات العامة من قبل المتظاهرين.

وأوضح القاضي مروان عبود أننا نعمل علي عدم ايذاء المتظاهرين، وكذلك منعهم من تدمير المؤسسات الخاصة والعامة في الدولة، والحفاظ عليها.

وأشار إلي أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أجرى زيارة إلى لبنان، وشاهد بنفسه الخراب والدمار الذي حدث لبيروت.