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أخبار العالم

الله يحميكم.. نجل على جابر يساند المتظاهرين فى شوارع بيروت.. شاهد

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:39 م
على جابر
على جابر
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محمد بدران

نشر الإعلامي على جابر صورًا من مظاهرات اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"

وعلق على جابر على الصور قائلًا :"معين علي جابر ، الله يحميكم يا شباب و يا بنات#لبنان_ينتفض 🇱🇧✌🏻"

واندلعت اليوم السبت تظاهرات فى العاصمة اللبنانية بيروت، على أثر انفجار مرفأ الأخير.

وحسبما ما أذاعته "اكسترا نيوز" ، نقلا عن وسائل الأعلام اللبنانية فأن المتظاهرون فى لبنان قاموا بأقتحام مبنى وزارة الخارجية اللبنانية.

وشدّد الجيش اللبناني على ضرورة سلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق،وأطلقت قوات الجيش الغاز المسيل للدموع  لتفريق المتظاهرين في لبنان  الذين يحاولون الوصول لمحيط البرلمان.

وكان الصليب الأحمر اللبناني  أكد أنه تم نقل 14 جريحا للمستشفيات ومعالجة 44 ميدانيا خلال احتجاجات وسط بيروت.


الله يحميكم.. نجل على جابر يساند المتظاهرين فى شوارع بيروت.. شاهد
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