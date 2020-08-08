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وزيرة الهجرة: أنتجنا فيلم "النيل حياتنا" بكل لغات العالم لتوضيح الحقائق بشأن سد النهضة.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:08 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
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محمد حليم قنديل

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، إن الجالية المصرية في أمريكا نظمت وقفات أمام الأمم المتحدة والبيت الأبيض دعماً لموقف الدولة في قضية سد النهضة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال لقائها التليفزيوني في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية, أن المصريين في الخارج جلبوا جاليات عربية أخري للمشاركة في الوقفات وكذلك إثيوبيون يتحدثون عن أحقية مصر في مياه النيل.

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة, أن الوزارة انتجت فيلم بعنوان "النيل حياتنا" بكل لغات العالم لدعم جهود المصريين في الخارج والرد علي كل ما يثار سلبا علي الدولة المصرية.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن المصري معروف في أي دولة يتواجد بها بهدوء انطباعه وانه لن يكون دمويا وسريع التطبع ويعمل بكل جدية.

وأشارت إلي أن المواطن المصري يحترم جيدا قوانين الدولة التي يتواجد بها ويعمل لدي مؤسساتها ويعمل دائم علي الحفاظ علي تلك القوانين.

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