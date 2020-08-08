وزير القوى العاملة يوضح عدد الضحايا المصريين في انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

أعرب الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا المصريين الذين توفوا جراء انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، كما أعرب عن خالص تعازيه لجميع أسر الضحايا من مختلف الجنسيات.









وأوضح وزير القوى العاملة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، إن انفجار مرفأ بيروت كان حدثًا كبيرًا واستشهد به ثلاثة من المصريين، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية في لبنان ومكتب التمثيل العمالي قاموا بعمل جميع الإجراءات اللازمة لنقل الجثامين إلى مصر.





وأضاف "سعفان" أنه تم شحن الجثامين عبر الخطوط الجوية ووصلوا إلى أرض مصر للقيام بدفنهم.





وأوضح أنه لا يوجد ضحايا مصريين آخرين غير ال ٣ الذين تم الإعلان عنهم حتى الآن.





وتابع أن المصريون يلقون اهتمامًا بالغًا في الخارج، مشيرًا إلى التنسيق والمشاركة بين وزارات الخارجية والقوى العاملة والهجرة لإدارة ملف المصريين بالخارج.







