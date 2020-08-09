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قبل ساعات من انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ .. محمود المليجي أول فنان يقتحم المعترك السياسى .. ومبارك يعين مديحة يسرى وأمينة رزق

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:10 ص
مديحة يسرى
مديحة يسرى
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أحمد إبراهيم
  • محمود المليجى أول فنان يدخل البرلمان 
  • مبارك يعين أمينة رزق ومديحة يسرى بمجلس الشورى 

ساعات قليلة وتنطلق انتخابات مجلس الشورى تحت اسمه الجديد "مجلس الشيوخ" بعد فترة توقف منذ عام 2010 وتعيد هذه الانتخابات إلى الأذهان مشاركة العديد من الفنانين بالانتخابات، ودخولهم المعترك السياسى من خلال ترشيح أنفسهم أو من خلال التعيين مباشرة. 

نرصد فى التقرير التالى أبرز الفنانين الذين دخول تحت قبلة البرلمان. 

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مديحة يسرى : 
تعد الفنانة مديحة يسرى إحدى النجمات اللاتى حرصن على اقتحام عالم السياسة إيمانا منها بأهمية دورها المجتمعى والفنى أيضا؛ ودخلت تحت قبة البرلمان عن طريق تعيينها من قبل "مبارك" عام 1998 بمجلس الشورى، وشاركت في أكثر من لجنة داخل المجلس، مثل لجنتي الآثار والإعلام.


أمينة رزق 
عينت عضوًا بمجلس الشورى عام 1991، بعد وفاة الموسيقار "عبدالوهاب"، واختارها الرئيس الأسبق "مبارك" لعضوية المجلس، كما أنها حصلت على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولي من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.


محمد عبد الوهاب 
جاء تعيين "عبد الوهاب" لعضوية مجلس الشورى عام 1983، خلفًا لـ"المليجي" بعد وفاته، من قبل الرئيس الأسبق "مبارك" ليكون بذلك ثاني شخصية فنية يتم تعيينها بمجلس الشورى.


محمود المليجى 
بينما عين محمود المليجى عضوا فى مجلس الشورى عام 1980، بعد أن اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ما أثار الجدل في الأوساط الفنية، واعتبر أول فنان يدخل البرلمان في ذلك الحين. 
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