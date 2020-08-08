نجاة طالب ثانوي أقدم على الانتحار بعد تناوله قرص غلة بملوي

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا علي الإنتحار متناولا قرص غلة سام إلا أن العناية الإلهية انقذتة وتم نقلة لمركز السموم بمستشفي المنيا العام وذلك لعدم حصولة علي مجموع كبير.
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تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بدخول طالب ثانوي لمركز السموم إثر اصابتة بحالة اعياء شديدة لتناولة جرعة سموم كبيرة.
وتبين من تحريات البحث الجنائي التي أجراها المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى أن طالب بالصف الثالث الثانوي يدعي أحمد. ع 22 سنة قد أقدم علي الإنتحار بتناول قرص على سام وذلك لعدم حصولة علي مجموع درجات كبير و تم نقلة لتلقي العلاج بمركز السموم وبسؤال ذوية أكدوا ما جاء بالتحريات ولا توجد شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.