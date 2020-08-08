نجاة طالب ثانوي أقدم على الانتحار بعد تناوله قرص غلة بملوي

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا علي الإنتحار متناولا قرص غلة سام إلا أن العناية الإلهية انقذتة وتم نقلة لمركز السموم بمستشفي المنيا العام وذلك لعدم حصولة علي مجموع كبير.









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تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقي اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بدخول طالب ثانوي لمركز السموم إثر اصابتة بحالة اعياء شديدة لتناولة جرعة سموم كبيرة.



