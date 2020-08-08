AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نجاة طالب ثانوي أقدم على الانتحار بعد تناوله قرص غلة بملوي

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:19 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
أقدم  طالب بالصف الثالث الثانوي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا علي الإنتحار متناولا قرص غلة سام إلا أن العناية الإلهية انقذتة وتم نقلة لمركز السموم بمستشفي المنيا العام وذلك  لعدم حصولة علي مجموع كبير. 


اقرأ المزيد 



تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن  المنيا قد تلقي  اخطارا من اللواء  خالد عبد السلام مدير مباحث  المديرية بدخول طالب ثانوي لمركز السموم إثر اصابتة بحالة  اعياء شديدة  لتناولة جرعة سموم كبيرة. 

وتبين  من  تحريات  البحث  الجنائي  التي أجراها  المقدم  علاء جلال رئيس  فرع  البحث  الجنائي جنوب المنيا والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى أن طالب بالصف الثالث الثانوي  يدعي أحمد. ع 22 سنة  قد أقدم علي الإنتحار بتناول  قرص على سام وذلك  لعدم حصولة علي مجموع  درجات  كبير و تم نقلة  لتلقي العلاج  بمركز السموم  وبسؤال ذوية أكدوا ما جاء  بالتحريات ولا توجد شبهة جنائية  وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة  لتولي  التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتحار طالبة ثانوية عامة بالغربية قفزا في نهر النيل بسبب مجموعها

لرسوبها في الامتحان.. انتحار طالبة ثانوي بقرص غلة مسموم بـ أبوقرقاص

ضحايا الثانوية العامة| طالبة تشنق نفسها ببني سويف بعد حصولها على 60%

ترشيحاتنا

أيمن عبدالعزيز: مرتضى منصور أعاد المنافسة والتوازن.. وألقاب الأهلي جاءت بالمجاملات

أخبار التوك شو .. نجل طبيب الغلابة يروي تفاصيل وفاة والده .. وغادة والي: السيسي دعم ترشحي لمنصب الأمم المتحدة

مواطن لبناني يعزم وائل الإبراشي على الطعام أثناء تصوير آثار انفجار بيروت

ارتفاع الإصابات وثبات الوفيات.. الصحة: 167 إصابة بفيروس كورونا.. و 21 وفاة

لم تتأخر عنا في أصعب الظروف.. الحريري: نشكر القيادة المصرية لدعمها لبنان

متظاهرون يقتحمون مقر وزارة البيئة اللبنانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان