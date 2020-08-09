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تعليم

تربية موسيقية حلوان تبدأ اختبارات القدرات.. اليوم

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:01 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
تبدأ كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بالزمالك اليوم الأحد الموافق ٩ أغسطس الجاري، اولى اختبارات القدرات لها بينما  تعقد كلية التربية الرياضية بنات أول اختباراتها يوم السبت الموافق ١٥ أغسطس الجاري.

يتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني. 

وتستمر اختبارات القدرات فى الفترة من اليوم السبت الموافق 8 /8 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.

ومن المقرر أن يدفع الطالب مصروفات اختبارات إلكترونيا عبر خدمات فورى، والبريد المصرى، والبنوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وتبلغ مصروفات القدرات ٤٥٠ جنيها للاختبار. 



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