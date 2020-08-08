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حوادث

استخدم فيها سلاح خرطوش.. إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال بمشاجرة في قنا

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:19 م
صورة أرشيفية - مشاجرة
صورة أرشيفية - مشاجرة
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يوسف رجب

أسفرت مشاجرة بالخرطوش بين عائلتين فى قرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، عن إصابة ٦ أشخاص بينهم ٣ أطفال.


وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بوقوع مشاجرة فى قرية بخانس بين عائلتين، استخدم فيها سلاح خرطوش ونتج عنها إصابة ٦ أشخاص.


تبين إصابة كل من: ندى أبو المعارف عبد الشافي 9 أعوام، بغدادي علي رضوان 5 أعوام، وهاجر أحمد حسين 4 أعوام، و آية مخلوف عبد ربه 18 عامًا، و شريهان حسن أحمد 18 عامًا، وخالد أحمد رضوان 46 عام، بطلقات خرطوش فى أجزاء متفرقة من أجسادهم.


دفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من سيارات الاسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى العلاج اللازم.


تحرر محضر  بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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