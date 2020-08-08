تربية رياضية بنات حلوان تبدأ اختبارات القدرات .. ١٥ أغسطس





تبدأ كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان بالعجوزة يوم السبت الموافق ١٥ أغسطس الجاري، اولى اختبارات القدرات لقبول طلاب الثانوية العامة بها ، وسط اجراءات احترازية من فيروس كورونا .





ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.





تستمر اختبارات القدرات فى الفترة من اليوم السبت الموافق 8 /8 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.





ومن المقرر أن يدفع الطالب مصروفات اختبارات إلكترونيا عبر خدمات فورى، والبريد المصرى، والبنوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وتبلغ مصروفات القدرات ٤٥٠ جنيها للاختبار.











