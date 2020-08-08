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تعليم

تربية رياضية بنات حلوان تبدأ اختبارات القدرات .. ١٥ أغسطس

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:44 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر

تبدأ كلية التربية الرياضية بنات  بجامعة حلوان بالعجوزة  يوم  السبت الموافق ١٥ أغسطس الجاري، اولى اختبارات القدرات لقبول طلاب الثانوية العامة بها  ، وسط اجراءات احترازية من فيروس كورونا . 

ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني. 

تستمر اختبارات القدرات فى الفترة من اليوم السبت الموافق 8 /8 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.

ومن المقرر أن يدفع الطالب مصروفات اختبارات إلكترونيا عبر خدمات فورى، والبريد المصرى، والبنوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وتبلغ مصروفات القدرات ٤٥٠ جنيها للاختبار. 



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