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توك شو

عمره ما حصل على إجازة.. نجل طبيب الغلابة يروي كواليس وفاته.. شاهد

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
روي وليد مشالي، نجل الطبيب محمد مشالي الشهير بلقب طبيب الغلابة، كواليس وفاة والده، قائلا "والدي عاد إلى المنزل بعد انتهاء عمله، وهو مرهق إلى حد كبير، ف نام، ولم يستيقظ إلا الساعة الحادية عشرة صباحًا، وهذا أمر لم يكن معتاد على وجه الإطلاق.

وتابع: "والدي نام في السرير بعد كده لحد الساعة الـ 11 مساءً، نام نوم 50 سنة فاتوا، وعندما قامت والدتي بمحاولة ايقاظه الساعة الـ 12 صباحًا وجدته انتقل إلى مثواه الاخير".

وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد مقدم برنامج "باب الخلق" والمذاع عبر قناة "النهار: "أن والده لم يحصل على أي اجازات ويهب نفسه لخدمة الناس، وهذا الامر اعتادت عليه الأسرة منذ فترة طويلة، معقبًا: "كنا سعداء بما يقوم به والدي، لأنه سعيد بعمله".

ونوه إلى أن والده لم يحصل على أي إجازات سواء في العيد الكبير أو الصغير أو شم النسيم، معقبًا: "عمري ما والدي حصل على إجازة، أقصى شيء والده عمله في فرح شقيقي هو الحصول على الاستئذان ساعة، لحضور الفرح، وعاد للعمل في عيادته مرة أخرى". 

وأشار إلى أن والده عندما مرض العام الماضي، جلس في المنزل 3 أيام، وبعد ذلك تماثل للشفاء، وعاد للعمل مرة أخرى.
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