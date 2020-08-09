أهالي السنبلاوين يشيعون جثمان العامل المصري ضحية القتل بالأردن

شيع اليوم أهالى عزبة الرملة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية جثمان الشاب أمير السيد عبد الحميد الشوري 30 عاما، والذى لقى مصرعه الأسبوع الماضى متأثرا بطلق نارى على يد شاب أردني الجنسية في عمان.









كان الجثمان وصل من الأردن عقب إنهاء الإجراءات وتم أداء صلاة الجنازة عليه بمقابر القرية، فيما تم تشييع جثمانه فى جنازة شعبية وسط هتافات للمطالبة بسرعة القصاص من قاتله.









يذكر أن وزارة القوى العاملة أعلنت الأحد، الماضى عن تفاصيل وملابسات واقعة مقتل عامل مصري على يد شاب أردني الجنسية بحي نزال وسط العاصمة عمان و تم القبض علي الجاني ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







