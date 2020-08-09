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محافظات

أهالي السنبلاوين يشيعون جثمان العامل المصري ضحية القتل بالأردن

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:46 ص
أهالى السنبلاوين
أهالى السنبلاوين يشيعون جثمان العامل المصري ضحية القتل
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همت الحسينى
شيع اليوم أهالى عزبة الرملة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية جثمان الشاب أمير السيد عبد الحميد الشوري 30 عاما، والذى لقى مصرعه  الأسبوع الماضى متأثرا بطلق نارى على يد شاب أردني الجنسية في عمان.


كان الجثمان وصل من الأردن عقب إنهاء الإجراءات وتم أداء صلاة الجنازة عليه بمقابر القرية، فيما تم تشييع جثمانه فى جنازة شعبية وسط هتافات للمطالبة بسرعة القصاص من قاتله.


يذكر أن وزارة القوى العاملة أعلنت الأحد، الماضى عن تفاصيل وملابسات واقعة مقتل عامل مصري على يد شاب أردني الجنسية بحي نزال وسط العاصمة عمان وتم القبض علي الجاني ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وكان المتوفى يعمل بالأردن منذ 12 عاما ومعه شقيقه محمد والجميع يشهد له بحسن الخلق وأن وفاته بتلك الطريقة صادمة لهم جميعا، مطالبا بالقصاص ممن قتله .
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