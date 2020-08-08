وزيرة الهجرة: تطبيق كلم مصر يتضمن خريطة للمصريين بالخارج وأماكن وأرقام السفارات.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج, إنها فعلت جميع الطرق حتي تتوصل بالمصريين في الخارج وتم استخدام جميع وسائل التواصل معهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وغيره.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال لقائها التليفزيوني في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية, أن تطبيق كلم مصر يتضمن خريطة للمصريين في الخارج بأماكن وارقام السفارات وكافة أخبار مصر.

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة, أن الواتساب الخاص بها كان لدي الجميع في الخارج وكانوا تواصلون معها لحل مشاكلهم بالاضافة الي تواصلهم مع غرفة عمليات الوزارة والموقع الخاصة بالوزارة.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن تطبيق كلم مصر كان في البداية لانظمة اندرويد فقط ولكن مع مرور الوقت تمكنا من وضعها علي آبل حتي يتمكن للجميع استخدام هذا التطبيق.

وأشارت إلي أن بسبب جائحة كورونا الدولة قررت ان يكون التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج عبر البريد تسهيلا علي المواطنين.