وزير الكهرباء يوافق على تركيب أكشاك كهرباء جديدة بالأقصر لمواجهة الأحمال





بعد صرخات المواطنين واستغاثاتهم بمحافظة الأقصر من ضعف التيار الكهربائي وتلف الأجهزة المنزلية ، قام النائب محمد محمود يس عضو مجلس النواب عن دائرة مركز القرنة بالتنسيق مع المستشار محمد عمار أمين عام الإتصال الجماهيري بحزب مستقبل وطن للإلمام بالمشكلة والحصر لها على مستوى مراكز وقرى المحافظة.





حيث أجرى النائب محمد يس اتصالا هاتفيا بوزير الكهرباء لحل المشكلة بأقصى سرعة لأنها تمس المواطنين بالمحافظة.





على الفور قرر وزير الكهرباء تشكيل لجنة من كهرباء المحافظة للوقوف على سبب ضعف التيار، وحضرت اللجنة وقامت بالفحص وتبين أن قوة أكشاك الكهرباء لا تقوى على تحمل أحمال المناطق مع التوسع العمراني، وأن الأمر يحتاج لأكشاك أكبر وأكثر قوة لسعة الأحمال.



