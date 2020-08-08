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برلمان

وزير الكهرباء يوافق على تركيب أكشاك كهرباء جديدة بالأقصر لمواجهة الأحمال

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:39 م
كشك كهرباء
كشك كهرباء
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معتز الخصوصى

بعد صرخات المواطنين واستغاثاتهم بمحافظة الأقصر من ضعف التيار الكهربائي وتلف الأجهزة المنزلية ، قام النائب محمد محمود يس عضو مجلس النواب عن دائرة مركز القرنة بالتنسيق مع المستشار محمد عمار أمين عام الإتصال الجماهيري بحزب مستقبل وطن للإلمام بالمشكلة والحصر لها على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

حيث أجرى النائب محمد يس اتصالا هاتفيا بوزير الكهرباء لحل المشكلة بأقصى سرعة لأنها تمس المواطنين بالمحافظة.

على الفور قرر وزير الكهرباء تشكيل لجنة من كهرباء المحافظة للوقوف على سبب ضعف التيار، وحضرت اللجنة وقامت بالفحص وتبين أن قوة أكشاك الكهرباء لا تقوى على تحمل أحمال المناطق مع التوسع العمراني، وأن الأمر يحتاج لأكشاك أكبر وأكثر قوة لسعة الأحمال.

من جانبه قام النائب بإخطار الوزير بما إنتهت إليه اللجنة التي أوصت بتغيير الأكشاك ، وقد تمت الموافقة على تغيير الأكشاك وسيتم العمل خلال أيام قليلة.
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