الباز: المساعدات المصرية للشعب اللبناني تستحق الفخر

قال الإعلامي محمد الباز، إن دور كل دول العالم هو مساعدة لبنان في الوقت الحالي ومصر قامت بهذا الدور بجدارة وارسلت طائرة المساعدات الثانية للشعب اللبناني، وهذا الأمر ليس منة ولكنه أمر معتاد من القيادة المصرية.





وتابع الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار"،:" هناك من يهلل لتركيا بعد أن قدمت مساعدات للشعب اللبناني، وفي المقابل يقلل من المساعدات المصرية".





وأردف:" يجب أن يكون المصريون على وعي ودراية بالحرب التي تدار للتقليل من حجم ما تقوم به مصر، ولكني كمصري أفخر بما تقدمه الدولة المصرية".







