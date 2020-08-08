AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الباز: المساعدات المصرية للشعب اللبناني تستحق الفخر

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:39 م
محمد الباز
محمد الباز
Advertisements
حمزة شعيب
قال الإعلامي محمد الباز، إن دور كل دول العالم هو مساعدة لبنان في الوقت الحالي ومصر قامت بهذا الدور بجدارة وارسلت طائرة المساعدات الثانية للشعب اللبناني، وهذا الأمر ليس منة ولكنه أمر معتاد من القيادة المصرية.

وتابع الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع على قناة "النهار"،:" هناك من يهلل لتركيا بعد أن قدمت مساعدات للشعب اللبناني، وفي المقابل يقلل من المساعدات المصرية".

وأردف:" يجب أن يكون المصريون على وعي ودراية بالحرب التي تدار للتقليل من حجم ما تقوم به مصر، ولكني كمصري أفخر بما تقدمه الدولة المصرية".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرز أخبار التوك شو.. أحمد موسى يتصل بالخط الساخن لمحافظة القاهرة على الهواء.. كرم جبر: 6 حالات إصابة بكورونا بين الصحفيين.. الصحة توجه تحذيرا لأصحاب الوزن الزائد بسبب الفيروس

محمد الباز مستشارا للشئون السياسية والإعلامية لشبكة تليفزيون النهار

محمد الباز: سنستأنف المعركة ضد من يريد الشر لمصر

تامر أمين يعلن تفاصيل تغيير برنامج آخر النهار

مقدمة نارية من محمد الباز عقب ظهوره علي قناة النهار.. فيديو

محمد الباز: الرئيس السيسي عينه دائمًا على المستقبل

ترشيحاتنا

موقع ليبي: المستشار عقيلة صالح يزور مصر غدا

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن رمضان صبحي

بعد زواجها.. شاهد أجمل إطلالات هند عبد الحليم

عمره ما حصل على إجازة.. نجل طبيب الغلابة يروي كواليس وفاته.. شاهد

مرصد الإفتاء يدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بالصومال

سلاح إسرائيلي جديد.. صحفي فرنسي يكشف مفاجآت عن تفجيرات مرفأ بيروت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج جذاب ونظارة كبيرة.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

تحمي من أمراض الرئة.. حافظ على رئتيك بتناول هذه الأطعمة

بـ شعر مجعد.. أيتن عامر تبرز جمال أنوثتها بصورة أبيض وأسود