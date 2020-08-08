استجابة لطلب برلماني.. تركيب أكشاك كهرباء جديدة بالأقصر

وافق الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على طلب النائب محمد محمود يس عضو مجلس النواب عن دائرة مركز القرنة بمحافظة الأقصر، والخاص بتغيير الأكشاك الكهربائية بعدد من قرى ومراكز محافظة قنا.

وكان عدد من أهالي محافظة الأقصر قد استغاثوا من ضعف التيار الكهربائي مما يسبّب تلفاً للأجهزة الكهربائية والمنزلية، مما دفع النائب محمد محمود يس عضو مجلس النواب، بالتنسيق مع المستشار محمد عمار أمين عام الإتصال الجماهيري بحزب مستقبل وطن للإلمام بالمشكلة والحصر لها على مستوى مراكز وقرى المحافظة.





حيث أجرى النائب محمد يس اتصالا هاتفيا بوزير الكهرباء لحل المشكلة بأقصى سرعة لأنها تمس المواطنين بالمحافظة، وسرعان ما قرر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء تشكيل لجنة من كهرباء المحافظة للوقوف على سبب ضعف التيار، والتي حضرت إلى قرى المحافظة وتبين من خلال الفحص أن قوة أكشاك الكهرباء لا تقوى على تحمل أحمال المناطق مع التوسع العمراني، وأن الأمر يحتاج لأكشاك أكبر وأكثر قوة لسعة الأحمال.

وبعد انتهاء عمل اللجنة أبلغ النائب محمد محمود يس عضو مجلس النواب، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بما انتهت اليه اللجنة، وما اوصت به من تغيير الأكشاك، حتى وافق وزير الكهرباء على تغيير الأكشاك والبدء في التنفيذ خلال الأيام المقبلة.