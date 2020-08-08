AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استجابة لطلب برلماني.. تركيب أكشاك كهرباء جديدة بالأقصر

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:44 م
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
Advertisements
قسم المحافظات

وافق الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على طلب النائب محمد محمود يس عضو مجلس النواب عن دائرة مركز القرنة بمحافظة الأقصر، والخاص بتغيير الأكشاك الكهربائية بعدد من قرى ومراكز محافظة قنا.

 

وكان عدد من أهالي محافظة الأقصر قد استغاثوا من ضعف التيار الكهربائي مما يسبّب تلفاً للأجهزة الكهربائية والمنزلية، مما دفع النائب محمد محمود يس عضو مجلس النواب، بالتنسيق مع المستشار محمد عمار أمين عام الإتصال الجماهيري بحزب مستقبل وطن للإلمام بالمشكلة والحصر لها على مستوى مراكز وقرى المحافظة.


حيث أجرى النائب محمد يس اتصالا هاتفيا بوزير الكهرباء لحل المشكلة بأقصى سرعة لأنها تمس المواطنين بالمحافظة، وسرعان ما قرر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء تشكيل لجنة من كهرباء المحافظة للوقوف على سبب ضعف التيار، والتي حضرت إلى قرى المحافظة وتبين من خلال الفحص أن قوة أكشاك الكهرباء لا تقوى على تحمل أحمال المناطق مع التوسع العمراني، وأن الأمر يحتاج لأكشاك أكبر وأكثر قوة لسعة الأحمال.

 

وبعد انتهاء عمل اللجنة أبلغ النائب محمد محمود يس عضو مجلس النواب، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بما انتهت اليه اللجنة، وما اوصت به من تغيير الأكشاك، حتى وافق وزير الكهرباء على تغيير الأكشاك والبدء في التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده

هل يجوز ترديد الأذكار وأنا على جنابة.. الإفتاء توضح

بالفستان الأبيض.. بطلة مسلسل حكايات بنات تخطف الأنظار فى حفل زفافها

الرتوش الأخيرة لتجهيزات هند عبد الحليم لحفل زفافها.. شاهد

لا يملك قراره.. كاتب لبناني يطالب حسان دياب بتقديم استقالته.. فيديو

شاهد.. فيديو جديد من حفل زفاف هند عبد الحليم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج جذاب ونظارة كبيرة.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

تحمي من أمراض الرئة.. حافظ على رئتيك بتناول هذه الأطعمة

بـ شعر مجعد.. أيتن عامر تبرز جمال أنوثتها بصورة أبيض وأسود