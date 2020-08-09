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اقتصاد

المالية تطرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه..اليوم

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:05 ص
المالية
المالية
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محمد يحيي
تطرح وزارة المالية اليوم الأحد أجلي خزانة من أذون 91 و 266 يوما لتدبير  احتياجاتها التمويلية ، بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه.

وقالت الوزارة عبر تقرير صادر عنها، إنها عهدت للبنك المركزي بعملية تدبير عملية الطرح في صورة اقتراض من المؤسسات التمويلية.

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ومن المقرر أن يتم بيع أجل 91 يوما بـ 8.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه.

ومع طرح الوزارة لأجلي 91 و266 يوما بـ 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 26 مليار جنيه  خلال يومي الاثنين و الخميس المقبلين.

وتستهدف الحكومة خلال الأسبوع الجاري، الاقتراض من الجهاز المصرفي لتوفير احتياجاتها التمويلية للوفاء بالتزاماتها تجاه الخزانة العامة بقيمة تبلغ 45 مليار جنيه.


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