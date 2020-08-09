خوفا من الأمراض.. سكان شارع نور الدين بالشرابية يشكون تراكم أكوام القمامة

شكا المواطن خالد محمد محمد حسنين ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تواجد تلال القمامة فى شارع نور الدين التابع بحى الشرابية بمحافظة القاهرة بجوار إحدى المدارس، ما يؤدي إلى نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى.





ويقول فى رسالته : نشكو من تراكم القمامة وحرقها فى الشارع، وتراكمها، مما أدى إلى انتشار الحشرات والرائحة الكريهة مطالبة بتوفير صناديق لها ورفعها بشكل يومى ودورى، للحد من انتشار العدوى بالأمراض.





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