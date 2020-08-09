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بين الناس

خوفا من الأمراض.. سكان شارع نور الدين بالشرابية يشكون تراكم أكوام القمامة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن خالد محمد محمد حسنين ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تواجد تلال القمامة  فى شارع نور الدين التابع بحى الشرابية بمحافظة القاهرة بجوار إحدى المدارس، ما يؤدي إلى نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى.

ويقول فى رسالته : نشكو من تراكم القمامة وحرقها فى الشارع، وتراكمها، مما أدى إلى انتشار الحشرات والرائحة الكريهة مطالبة بتوفير صناديق لها ورفعها بشكل يومى ودورى، للحد من انتشار العدوى بالأمراض.

وللتواصل مع القارئ/  01150812323

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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