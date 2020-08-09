النقض توضح المفهوم القانونى لمسئولية الأعمال غير المشروعة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها مسئولية الأعمال غير المشروعة.
جاء في حيثيات الحكم أنه المُقرَّر – في قضاء محكمة النقض– أنَّ مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مُفترض في جانب المتبوع فرضًا لا يقبل إثبات العكس متى كان العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع، وتقوم علاقة التبعية كُلما كان للمتبوع سُلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه، ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية