ناسداك يتراجع بفعل تباطؤ نمو الوظائف ومخاوف التحفيز

وزاد المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز بشكل طفيف عن الإغلاق ‮يوم الجمعة الماضي.

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وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 2.21 نقطة، أو 0.06 بالمئة، إلى 3351.28 نقطة.



ونزل المؤشر ناسداك المجمع 97.09 نقطة، أو 0.87 بالمئة، إلى 11010.98 نقطة.