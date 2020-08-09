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اقتصاد

ناسداك يتراجع بفعل تباطؤ نمو الوظائف ومخاوف التحفيز

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:04 ص
المؤشران ستاندرد
المؤشران ستاندرد اند بورز
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رويترز

أغلق المؤشر ناسداك على انخفاض بعد أن أظهرت بيانات نزولا حادا في نمو الوظائف بالولايات المتحدة وفي ظل قلق المستثمرين من أن يخفق مشرعون في التوافق بشأن حزمة تحفيز مالي جديدة لإخراج الاقتصاد من ركود ناجم عن فيروس كورونا‮.‬

وزاد المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز بشكل طفيف عن الإغلاق ‮يوم الجمعة الماضي. 
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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 46.5 نقطة، أي ما يعادل 0.17 بالمئة، إلى 27433.48 نقطة.

 وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 2.21 نقطة، أو 0.06 بالمئة، إلى 3351.28 نقطة.

 ونزل المؤشر ناسداك المجمع 97.09 نقطة، أو 0.87 بالمئة، إلى 11010.98 نقطة. 
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