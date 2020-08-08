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أحمد السبكي: كورونا سبب عرض صاحب المقام على منصة إلكترونية.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:59 م
أحمد السبكي
أحمد السبكي
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إبراهيم القادري
قال المنتج أحمد السبكي ، إن فيلم "صاحب المقام " عرضة عليه ابراهيم عيسي وعند قرأءة الفيلم أعجب به جدا لانها فكرة جريئة  .

واضاف احمد السبكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج المساء مع قصواء المذاع على قناة تن ، أن الفيلم يتحدث عن جميع اولياء "الله" الصالحين وهذا الموضوع جديد عليا وجديد على السينما وهذا ما جعلني انتج هذا الفيلم .

وأوضح أحمد السبكي ، ان إبراهيم عيسي أفكاره تثير الجدل ويوجد بها نوع من انواع الاشتياق مؤكدا أن العمل الجيد يعمل على جذب الممثل .

وتابع : أزمة فيروس كورونا كورونا هي التي جعلتنا نقوم بعرض فيلم صاحب المقام على منصة الكترونية .

واستكمل أنه لا يقوم بعمل افلام لمنصات ولكننا قمنا بتجربة عرض هذا الفيلم على المنصة للظروف التي نمر بها .
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