أحمد السبكي: كورونا سبب عرض صاحب المقام على منصة إلكترونية.. فيديو

قال المنتج أحمد السبكي ، إن فيلم "صاحب المقام " عرضة عليه ابراهيم عيسي وعند قرأءة الفيلم أعجب به جدا لانها فكرة جريئة .





واضاف احمد السبكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج المساء مع قصواء المذاع على قناة تن ، أن الفيلم يتحدث عن جميع اولياء "الله" الصالحين وهذا الموضوع جديد عليا وجديد على السينما وهذا ما جعلني انتج هذا الفيلم .





، ان إبراهيم عيسي أفكاره تثير الجدل ويوجد بها نوع من انواع الاشتياق مؤكدا أن العمل الجيد يعمل على جذب الممثل . وأوضح أحمد السبكي إبراهيمأفكارهأنعلى





وتابع : أزمة فيروس كورونا كورونا هي التي جعلتنا نقوم بعرض فيلم صاحب المقام على منصة الكترونية .



