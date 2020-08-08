أحمد السبكي: كورونا سبب عرض صاحب المقام على منصة إلكترونية.. فيديو

قال المنتج أحمد السبكي ، إن فيلم "صاحب المقام " عرضة عليه ابراهيم عيسي وعند قرأءة الفيلم أعجب به جدا لانها فكرة جريئة .
واضاف احمد السبكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج المساء مع قصواء المذاع على قناة تن ، أن الفيلم يتحدث عن جميع اولياء "الله" الصالحين وهذا الموضوع جديد عليا وجديد على السينما وهذا ما جعلني انتج هذا الفيلم .
وأوضح أحمد السبكي ، ان إبراهيم عيسي أفكاره تثير الجدل ويوجد بها نوع من انواع الاشتياق مؤكدا أن العمل الجيد يعمل على جذب الممثل .
وتابع : أزمة فيروس كورونا كورونا هي التي جعلتنا نقوم بعرض فيلم صاحب المقام على منصة الكترونية .
واستكمل أنه لا يقوم بعمل افلام لمنصات ولكننا قمنا بتجربة عرض هذا الفيلم على المنصة للظروف التي نمر بها .