لاشين: المصريون بالخارج سيدلون بأصواتهم في انتخابات الشيوخ عبر البريد السريع

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لن يتم استخدام الحبر الفسفوري في انتخابات مجلس الشيوخ.





وتابع لاشين خلال حواره ببرنامج أخبار مصر، والمذاع عبر قناة المصرية: "هناك إجراءات جديدة بشأن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ بسبب جائحة كورونا".





ونوه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن المصريون بالخارج سيدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ عبر البريد السريع.





وأشار المستشار لاشين إبراهيم، إلى أنه فى حالة دخول شخص للجنة وهو مرتدى الكمامة وشك فيه القاضى سيتم التحقيق معه من قبل موظف موجود،لافتا إلى أن الهيئة عينت شخصا بكل لجنة لتنسيق دخول الناخبين والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم قبل الدخول.