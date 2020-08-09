سكان شارع خليل مطران بالإسكندرية يستغيثون من القواعد الأسمنتية للحجز للسيارات

شكا المواطن محمود محمد، من سكان شارع خليل مطران سابا بمحافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من قيام بعض السكان بوضع إطارات بقاعدة أسمنتية لحجز أماكن لسياراتهم.









ويقول فى رسالته: "يؤدي ذلك لتكدس السيارات وعرقلة المرور بسبب اقتطاع مساحة من حرم الطريق"، لافتا إلى أنهم تواصلوا مع الحى دون استجابة، مطالبين بسرعة إزالتها وإعادة الشىء إلى أصله.









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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



