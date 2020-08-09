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محافظات

قبل انتهاء المدة.. تعرف على القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بأبو النمرس بالجيزة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:01 ص
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة، أن أخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو 15 أغسطس الجاري.

أوضحت محافظة الجيزة، أن رسوم جدية التصالح والتي كان قد أقرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيتم خصمها من اجمالي قيمة التصالح حال الموافقة على طلب التصالح، وفي حال رفض الطلب سيتم استرجاع تلك الرسوم.

وحددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس للأغراض  التجارية والإدارية والسكنية والصناعى فى حاله وجد انشطة صناعية.

وجاءت القيم السعرية التي أعلنتها محافظة الجيزة وفقًا لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.


حيث أصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة أبو النمرس والوحدة المحلية بشبرامنت والقرى التابعة للوحدة المحلية بشبرامنت والوحدة المحلية بالمنوات والقرى التابعة للوحدة المحلية بالمنوات والوحدة المحلية بمنيل شيحة والقرى التابعة للوحدة المحلية بمنيل شيحة ) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 الى 12 مترا وبعرض من 6 الى 9 أمتار.


حيث جاءت اقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيها واعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنيها.
قبل انتهاء المدة.. تعرف على القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء بأبو النمرس بالجيزة
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