جورج قرداحي: النظام اللبناني لا يحل مشاكل ويسهل الفساد ويكافئ عليه.. فيديو

النفوس عادت لما كانت عليه من غضب، بعد الانفجار المدمر الذي حدث في مرفأ بيروت قبل يومين الذي راح ضحيته عدد كبير من الابرياء. قال الإعلامي جورج قرداحي ، إن





وأضاف جورج قرداحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن اللبنانيين نزلوا الى الشارع للتظاهر ضد هذه المنظومة التي تحكم البلد منذ 30 عاما.





وأوضح جورج قرداحي ، أن هذا النظام لا يمكنه حل المشاكل ولكنه يولد المشاكل ويختبئ داخل هذا النظام جميع آفات المجتم والمحسوبيات والفساد.





وتابع: ان النظام اللبناني يسهل الفساد ويشجع ويكافئ على الفساد وهناك من ينتفع من هذا النظام على مدار 30 عاما.



