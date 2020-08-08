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جورج قرداحي: النظام اللبناني لا يحل مشاكل ويسهل الفساد ويكافئ عليه.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:15 م
جورج قرداحي
جورج قرداحي
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي جورج قرداحي ، إن النفوس عادت لما كانت عليه من غضب، بعد الانفجار المدمر الذي حدث في مرفأ بيروت قبل يومين الذي راح ضحيته عدد كبير من الابرياء.

وأضاف جورج قرداحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن اللبنانيين نزلوا الى الشارع للتظاهر ضد هذه المنظومة التي تحكم البلد منذ 30 عاما.

وأوضح جورج قرداحي ، أن هذا النظام لا يمكنه حل المشاكل ولكنه يولد المشاكل ويختبئ داخل هذا النظام جميع آفات المجتم والمحسوبيات والفساد.

وتابع: ان النظام اللبناني يسهل الفساد ويشجع ويكافئ على الفساد وهناك من ينتفع من هذا النظام على مدار 30 عاما.

وأكمل: ان النظام اللبناني ليس له رأس ولا ذيل  مؤكدا عدم وجود فصل للسلطات في لبنان.
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