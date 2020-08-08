وزير لبناني سابق: الجميع يتصارع فوق رأس الشعب.. حلول الأزمات موجودة.. فيديو





وأضاف فرعون خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز" أن الشعب اللبناني يطالب برحيل الحكومة، ويحمل القيادة السياسية انفجار مرفأ بيروت دون تبرئة إسرائيل وحزب الله، معقبا:" الجميع يتصارع فوق رأس اللبنانيين".





وتابع ميشال فرعون متسائلا: حلول الازمات موجودة ولكن هل تقبل بها القيادة السياسية؟.





وكان حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، قد أكد أن كارثة انفجار مرفأ بيروت تركت آثار مدمرة وخسائر بشرية من شهداء وجرحى، أيضا خسائر اقتصادية ، وآثار نفسية ضخمة معقبا:" وعدت الشعب بعدم مرور هذه الكارثة دون معاقبة المسؤولين عنها".





وأضاف رئيس وزراء لبنان،أن الكارثة كبيرة والدولة فى حاجة إلى كل دعم ممكن،وأن حكومته تولت المسؤولية في ظروف صعبة نتيجة الفساد وسوء الادارة، مؤكدا أن لا يمكن الخروج من الازمة والظروف الصعبة إلا بانتخابات برلمانية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة.

قال ميشال فرعون نائب ووزير لبناني سابق، أن الأزمات تتفاقم فى لبنان منذ عام، ومع تدهور الوضع الاقتصادى والاجتماعى وانفجار مرفأ بيروت، كل ما سبق يفسر موجة الغضب الكبير لدى الشعب اللبناني.